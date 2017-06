Zwollenaar mishandeld na vraag 'of muziek wat zachter kan'

De man had veel last van de muziek van de buurman en belde er rond 23:00 aan om te vragen of het wat zachter kon. Dat liep uit de hand. Één van de gasten van zijn buurman mishandelde de man. De dader ging er vervolgens vandoor in een stationwagen met handelaarskentekenplaten en zilveren dakdragers.

Tips

De politie heeft inmiddels gesproken met verschillende getuigen van de mishandeling, en heeft een duidelijk signalement van de dader. De dader is een blanke man van rond de 40 jaar met een stevig postuur. Hij heeft kort haar met een kuif aan de voorkant. Hij droeg een blauw shirt en een korte broek. De politie roept op het te melden als u deze man kent, of andere tips heeft over de mishandeling. Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.