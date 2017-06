Zwols bedrijf verloot reis onder gezakten

,,Na de bovenmatige focus op excellentie tijdens de CITO-uitslag vinden wij het tijd om het eens over een andere boeg te gooien," zegt Ruud Raaijmakers, eigenaar van WeFlyCheap.nl. Hij benadrukt dat de inzet van gezakte scholieren ook beloond mag worden en zet dit kracht bij door hen kans te laten maken op een Beachmasters-examenreis. ,,Gezakten kunnen zich aanmelden via de website. De winnende leerling vragen we ter verificatie natuurlijk nog wel even om een kopie van zijn cijferlijst". Inschrijven kan via: https://www.weflycheap.nl/gezakt-win-examenreis/