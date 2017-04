Zwolse natuurclub gehackt door Erdogan-aanhangers

Nivon Zwolle gebruikte deze website niet meer maar hield de site nog wel in de lucht omdat er nog een e-mailadres aan gekoppeld was.

Volgens penningmeester Corrie Veldkamp is de hack-actie opgemerkt en is al verzocht om de site uit de lucht te halen. ,,Het is vervelend maar we hopen dat het nu snel verdwijnt. We gebruikten deze site die al een tijd niet meer, onze nieuwe website heet zwolle.nivon.nl en die loopt via onze landelijke organisatie.''