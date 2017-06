Zwolse stadsgracht krijgt aanlegringen voor bootjes

"Het gemartel van bootjes in de stadsgracht is even leuk om te zien, maar we moeten er wel wat mee", sprak Van der Veen. Volgens hem is de oplossing voor schuitjes die maar moeilijk kunnen aanmeren langs de Thorbeckegracht niet zover weg. Hij pleitte voor een aanlegsteigertje voor kleine boten. Dat zou dan moeten komen ter hoogte van ijssalon Salute en bakkerij Lindeboom.