Zwolse studenten starten petitie: De Stoof moet blijven

Al snel gaat het nieuws als een lopend vuurtje rond in de studentenvereniging Oikos Nomos, waar Toine lid van is. "Dit is onze stamkroeg. Elke vrijdag en zaterdag gaan wij hiernaartoe, en elke donderdag komt het dispuut van onze vereniging hier bijeen. En dat is nog los van alle andere studenten die hier komen." Hij besloot tot actie over te gaan, en startte een handtekeningenactie op de site petities24: 'De stoof moet blijven'. Nog geen 24 uur later was de oproep al meer dan 170 keer ondertekend. Beers en een aantal andere leden van Oikos Nomos willen de sluiting zo onder de aandacht brengen. Willemjan Kieffer was de tweede die tekende: "We willen ook laten weten aan de eigenaar dat we hem steunen." Gesproken hebben ze hem nog niet. "Hij heeft waarschijnlijk ook andere dingen aan zijn hoofd nu." Over de redenen voor de sluiting die de gemeente aandraagt willen de studenten niets kwijt. "Dat is aan de rechter", zegt Beers.