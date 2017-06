Zwolse wijkwinkelcentra krijgen opknapbeurt

SP’er Brammert Geerling sprak van een tegenstelling in de stad. "Er gaan enorme bedragen naar de binnenstad, maar ondanks eerdere oproepen van de SP worden wijken en buurten verwaarloosd. Onderhoud ligt te wachten." De oppositieleider verweet burgemeester en wethouders zelfs doof te zijn voor ondernemersverenigingen in de wijken Diezerpoort en Assendorp.

Dat kon wethouder De Heer niet over zijn kant laten gaan. "Ik verzeker u dat er iets gaat gebeuren in de Assendorperstraat en Diezerbrink (de naam van het winkelgebied in Diezerpoort, red.). Wacht u het voorstel nu gewoon eens af." Op korte termijn komt er een collegevoorstel voor het wijkwinkelcentrum Diezerbrink. Een plan voor de Assendorperstraat volgt later. Concreet kon de wethouder gisteren nog niet worden. Wel stipte hij aan dat het bijvoorbeeld gaat om het aanpassen van de bestrating of fietsparkeerplekken. "De urgentie om wat met aanloopstraten naar de binnenstad te doen, wordt meer dan onderstreept", wees hij tevens op de functie die deze gebieden hebben in relatie tot het Zwolse stadshart.