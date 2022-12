Bus op zijn kant langs de weg na botsing met auto bij Zuna, bestuurder gewond

ZUNA - Een bedrijfsbus is vrijdagmiddag op zijn kant langs de weg terecht gekomen, na een botsing met een andere auto in Zuna. De bus en auto kwamen in botsing op de kruising van de Zunaweg met de Molendijk, waarna de bedrijfsbus van de weg raakte.