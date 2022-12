Vrouw gewond naar ziekenhuis na aanrijding in Vroomshoop

Explosie in woning Enschede richt grote ravage aan, bewoner aangehou­den

ENSCHEDE - In een woning aan de Mina Krusemanstraat in Enschede heeft zaterdagmorgen een explosie plaatsgevonden. De woning is daarbij flink beschadigd. De bewoner van het huis is door de politie aangehouden op verdenking van vernieling.

19 december