Ongeval met letsel op N703 in Almere

Politie slaat toe in Lelystad: ‘flinke hoeveel­heid’ harddrugs in bedrijfs­pand

In een bedrijfspand in Lelystad heeft de politie afgelopen maandag een grote partij harddrugs aangetroffen. Ook zijn er spullen gevonden die nodig zijn voor de productie van synthetische drugs. Er is (nog) niemand opgepakt, maar de drugs zijn in beslag genomen.