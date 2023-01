Amersfoorter (45) krijgt vijf jaar cel en dikke boete voor handelen van 72 kilo mdma

De verdachte had een EnroChat-account, waarmee hij met zijn 'klanten’ communiceerde in de periode van 27 maart tot en met 12 juni 2020. Aan chatgesprekken valt de politie op dat hij zich bezig houdt met de handel in mdma en voorbereidingen voor het maken hiervan. Hij zegt in een chat tegen iemand: ‘kom morgen ff langs ik ben jarig heb barbecue’.

De datum waar het om gaat is de geboortedatum van de verdachte. Zijn ‘klanten’ sturen hem weer berichten met: ,,Stuur me een adresje, dan kom ik daar.”

Voorraad

De verdachte beantwoordt dit met zijn adres en de zin: ,,tex me als bijna ben dan loop ik naar buiten.” Hij stuurt ook een lijst van een voorraad die hij weg wil werken, waaronder meer dan 100 kilo mdma. In andere berichten heeft de verdachte het over prijzen, een ‘draaier’ – dat is iemand die synthetische drugs maakt – en over ‘smelten en afdraaien’, wat onderdeel is van het proces voor de productie van synthetische drugs.