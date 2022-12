Automobilist klapt eerst op andere auto en dan op fietser in Amersfoort

met update Brandje in hotel aan Nieuwe Poort in Amersfoort

De brandweer is met spoed opgeroepen naar de Nieuwe Poort in Amersfoort. De melding kwam woensdagochtend rond 09.30 uur binnen. Er zou lichte rookontwikkeling zijn in een kamer in het Mercure Hotel, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht.

16 november