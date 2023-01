Is na Go Sharing nu Check aan de beurt? Scooter op bodem van vijver in Amersfoort

In november ging een Check-scooter op de Kamp in Amersfoort al in vlammen op. De brandweer was toen te laat om het voertuig te redden en de vraag rees al snel of Check het nieuwe Go Sharing zou worden. De groene scooters van het bedrijf, dat zich inmiddels heeft teruggetrokken uit Amersfoort, waren eerder in groten getale slachtoffer van brandstichting. Of dit ook zo zal zijn met Check, moet nog blijken.