Man (29) vlucht nadat nieuwe opsporingscamera in Baarn hem opmerkt, maar politie weet hem te pakken

Buren ontdekken brand bij woning in Baarn: houtkachel vermoede­lijk aangelaten

In een woning aan de Piet Heinlaan in Baarn is donderdagochtend een brand ontstaan aan het dak. Een buurvrouw van een paar huizen verderop werd wakker van een doordringende brandlucht en schakelde de politie in. Niemand is gewond geraakt.

15 december