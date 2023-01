Politie arresteert vijfde verdachte die mogelijk onderdeel is van Amersfoortse Rolex-bende

Politie deelt beelden bizarre achtervol­ging: jongen (16) scheurt met 140 door Amersfoort in gestolen auto

De politie heeft bizarre beelden van een wilde achtervolging door Amersfoort gedeeld. In een video op het YouTubekanaal van de Landelijke Eenheid is te zien hoe de bestuurder van een gestolen auto met zeker 140 kilometer per uur over de Stadsring scheurt en de verkeersregels aan zijn laars lapt.

29 december