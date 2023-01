Scooterrijder zwaargewond na aanrijding met auto in Soest: bestuurder rijdt eerst door

Zeker 20 gasten restaurant De Beren moeten eten plots laten staan wegens brand in de keuken

Zit je te genieten van een lekker stukje vlees, moet je per direct het restaurant verlaten. Het overkwam zeker twintig gasten van restaurant De Beren in Amersfoort, die na een brand in de keuken opeens op straat stonden.

9 januari