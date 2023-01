Vijf jongeren tussen 13 en 15 jaar aangehouden voor bedreiging en poging tot straatroof in Baarn

De vijf jongens komen uit Baarn en Hilversum. De jongste is 13 en de oudste is 15 jaar. Sommigen van hen zijn aangehouden, anderen zijn ontboden. Dat houdt in dat ze zijn opgeroepen om naar het bureau te komen voor een verklaring.

De politie zette een helikopter in om de jongeren te zoeken. Een van de verdachten had zich verstopt in een tuin en is direct aangehouden. In de dagen erna volgden meer aanhoudingen thuis of moesten betrokkenen naar het bureau komen voor het afleggen van een verklaring.