Vrachtwagen met chemisch afval achtergelaten op A1 bij Amersfoort, bestuurder neemt de benen

Veel rook en vonken bij schoor­steen­brand in Amersfoort

In een schoorsteen van een woning aan de Verdiweg in Amersfoort is woensdag aan het begin van de avond brand ontstaan. Uit de schoorsteen kwamen veel vonken omhoog en het vuur zorgde voor behoorlijk wat rookontwikkeling in de woning.

14 december