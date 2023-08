16-jarige fietser raakt gewond bij aanrijding met auto in Apeldoorn

MET VIDEO Automobi­list komt met de schrik vrij nadat auto op lantaarn­paal botst en in brand vliegt in Apeldoorn

Een automobilist is vannacht in Apeldoorn met de schrik vrijgekomen nadat zij met haar auto op een lantaarnpaal botste. Het voertuig vloog vrijwel direct in brand, maar de vrouw wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen.