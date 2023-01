Auto raakt scooterrijder op kruispunt Apeldoorn, jongeman naar het ziekenhuis

Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag op de kruising van de Deventerstraat en de Noorderlaan. De automobilist zag de scooterrijder over het hoofd. Daarbij werd de jongeman geraakt door de auto. Hij is door ambulancemedewerkers nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de botsing raakten de scooter en de auto beschadigd. De politie heeft verklaringen opgenomen van omstanders en de geschrokken automobilist. De precieze toedracht van de aanrijding is onduidelijk. Vanwege het ongeval was een deel van de Deventerstraat even dicht, dit leidde tot de nodige verkeershinder.

Rond de tijd van het ongeval was een ander deel van de rijksweg ook als afgesloten, dit was in verband met een gaslek in een voormalig restaurant even verderop.