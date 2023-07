Bakwagen gaat in vlammen op bij nachtelijke brand in Apeldoorn

Man zet pannetje op vuur en valt in slaap: buurt wakker door brandweer­si­re­nes (behalve man zelf)

Een bewoner van een appartement aan de Nieuwendijk in Apeldoorn heeft ongewild zijn buurt op stelten gezet vannacht rond een uur of twee. De man was in slaap gevallen nadat hij een pannetje op het vuur had gezet.