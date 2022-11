Botsing tussen bestelbus en personenauto zorgt voor ravage op A50 bij Apeldoorn

Het ongeluk gebeurde op de Oost Veluweweg ter hoogte van Apeldoorn Noord. Een Ford Transit werd daar door een zilverkleurige Opel Corsa hard in de flank geraakt. Tenminste een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Door het ongeluk ligt de weg bezaaid met brokstukken.