Fietser raakt gewond bij aanrijding in Apeldoorn

Man in Apeldoorn zegt dat aanrijding met jongen door onwelwor­ding komt, maar dat blijkt anders te zitten

De bestuurder van een bedrijfsbusje heeft dinsdag een jongeman aangereden in Apeldoorn. Hij is doorgereden waarna hij verderop tegen een geparkeerde auto tot stilstand kwam. De man is aangehouden voor rijden onder invloed van drugs.

23 november