Fietser raakt gewond door botsing met auto in Loenen: slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis

MET VIDEO Jonge bestuurder aangehou­den na rammen geparkeer­de auto in Apeldoorn

Een jonge automobilist is zondag in alle vroegte in Apeldoorn tegen een geparkeerde auto gereden. Dat moet een behoorlijke klap geweest zijn, gezien de schade die beide voertuigen opliepen. De bestuurder bleek te veel gedronken te hebben en is aangehouden.