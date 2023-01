Gaslek in oud-restaurant Apeldoorn, weg weer vrij

MET VIDEO Vrachtwa­gen kantelt na botsing met bestelbus op A50 bij Loenen: ‘Het is echt een enorme klap geweest’

Een vrachtwagen is vrijdagochtend in botsing gekomen met een bestelbus op de A50 bij Loenen. Dit zorgde voor een lange file. Twee rijstroken in de richting van Arnhem werden afgesloten in verband met de bergingswerkzaamheden. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

23 december