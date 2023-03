Identiteit overleden vrouw Apeldoorn bekend, politie doet onderzoek in woning

update | met video ‘Brand nieuwbouw­com­plex Apeldoorn aangesto­ken’: ‘s Heeren Loo gaat aangifte van brandstich­ting doen

De brand die vannacht is ontstaan in een nieuwbouwcomplex van 's Heeren Loo in Apeldoorn is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangestoken. Dat stelt woordvoerder Nico Schipper van de zorgaanbieder voor mensen met een beperking. Niemand raakte gewond; het pand moest nog worden opgeleverd.