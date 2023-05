Jongen in arm gestoken op Operaplein in Apeldoorn, politie op zoek naar dader

P. (24) moet vier jaar de cel in omdat hij jonge tieners ronselde voor brutale Rolex-over­val in Amersfoort

Het brein achter een hondsbrutale ‘Rolex-overval’ in Amersfoort moet vier jaar de gevangenis in. P. wordt door de rechtbank gezien als bedenker van de overval én is ook verantwoordelijk voor een eerdere woninginbraak in Ugchelen.