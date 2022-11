Overval op Kruidvat in winkelcentrum Apeldoorn, verdachte spoorloos

MET VIDEOEr is zaterdagochtend een overval gepleegd op Kruidvat aan het Operaplein in Apeldoorn. De politie was met meerdere eenheden aanwezig. De filiaalhouders hebben inmiddels het pand verlaten.

De overval gebeurde vanochtend rond half tien. Een persoon stapte het filiaal van het Kruidvat in het winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn binnen en dwong de medewerkers om geld. Op dat moment waren er ook klanten in de winkel.

De dader is er volgens getuigen met een geldbedrag vandoor gegaan. De politie is ingeschakeld. Meerdere eenheden zijn ter plaatse. Agenten nemen verklaringen af en zijn op zoek naar de dader. De filiaalhouders, een man en een vrouw, hebben om 11.40 uur hun winkel verlaten. Beide kunnen de pers niet te woord staan, omdat de communicatie via het hoofdkantoor van Kruidvat gaat. Ook willen ze persoonlijk niet reageren, omdat ze nog midden in het heftige voorval zitten. De politie en recherche zijn nog wel binnen.

Volledig scherm Aan het Operaplein in Apeldoorn is zaterdagochtend een overval gepleegd. © Pim Velthuizen

Signalement dader bekend

Het zou gaan om een donker getinte man in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. De man draagt een donker heuptasje met een oranje Nikelogo, een grijze hoodie en een blauwe jas, blauwwitte trui en een spijkerbroek. De politie waarschuwt deze man niet zelf te benaderen, maar meteen een melding te maken.

Tijdens de overval zijn geen gewonden zijn gevallen. Wel zijn de medewerkers en klanten enorm geschrokken van het incident. Op de deuren van het filiaal hangt een briefje dat de winkel wegens omstandigheden is gesloten.

Klanten voor dichte deur

Meerdere mensen die naar binnen willen voor een boodschap staan voor een dichte deur. Zo ook Merlinde uit Apeldoorn. ‘Heb ik weer’, is haar reactie. Het is de derde keer in 1 maand tijd dat ze bij een winkel komt waar een briefje aan de deur hangt met zo’n zelfde tekst. ,,Eerst bij een vegarestaurant’’, vertelt de Apeldoornse. ,,Die was ‘s avonds laat als enige nog open waar ik eten kon halen. Maar het personeel had een vogeltje gevangen en die moest mee met dierenambulance. De tweede keer was bij een kaartenwinkel in het dorp van mijn ouders. En nu hier.’’

Kirsten, eigenaresse van de winkel Blusch die naast het Kruidvatfiliaal ligt, is zich vanochtend rot geschrokken toen ze om 9.45 uur aankwam om haar winkel te openen. ,,Ik zag allemaal politie staan en jonge meiden in het Kruidvat. Ik dacht nog het zou je maar overkomen. Heftig voor die jonge meiden dat ze dit meemaken. Ik heb ze alle hulp aangeboden.’’

Volledig scherm Het briefje aan de deur waarop staat geschreven dat de winkel is gesloten. © Armon Veeneman

Dader heeft lef

Net als Kirsten was het ook voor Cecile uit Apeldoorn schrikken. Ze wilde een flesje doucheschuim halen. ,,Wat een lef als je een overval pleegt op dit tijdstip’’, reageert ze verwonderd. ,,Dan is het altijd druk. Ik kom hier al een paar jaar. Hier is nog nooit iets gebeurd. Hopelijk gaat het goed met het personeel.’’

Om de haverklap komen mensen aanfietsen of lopen die de gesloten winkel binnen willen, maar na het lezen van het briefje en het zien van de politiemensen binnen, weer afdruipen. Het is overigens de eerste overval in het winkelcentrum aan het Operaplein.

