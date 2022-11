Ravage en file op de A50 bij Apeldoorn na botsing tussen bestelbus en auto: afrit afgesloten

UPDATE | MET VIDEO Vermiste vrouw (67) uit Apeldoorn in goede gezondheid teruggevon­den in Klarenbeek

De 67-jarige vermiste vrouw uit Apeldoorn naar wie gisteren massaal werd gezocht is terecht. Dat meldt de politie. De Apeldoornse is vrijdagochtend in Klarenbeek in goede gezondheid aangetroffen.

4 november