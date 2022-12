Twee waterleidingbreuken binnen 24 uur in Apeldoornse wijk: ‘Kans dat er nog een breuk komt’

Overigens is de kans op leidingbreuken in Apeldoorn de komende jaren groter doordat Vitens werkt aan een verouderd systeem. Dat bevestigt ook woordvoerder Jessica Winkelhorst van Vitens: ,,Doordat er zondag werd gewerkt aan de eerste breuk, is er druk ontstaan op het hele systeem, waardoor er weer een breuk is ontstaan. Deze is nu gerepareerd. De breuk heeft te maken met de waterleidingen die oud zijn.”