Twee waterleidingbreuken binnen 24 uur in Apeldoornse wijk

MET VIDEO Vuur verwoest auto op oprit in Ugchelen: politie vermoedt brandstich­ting en bestudeert beelden

In Ugchelen is vannacht een auto volledig uitgebrand. De wagen stond op de oprit van een woning, waar in 2019 ook een auto in vlammen opging. De politie houdt rekening met brandstichting.

2 december