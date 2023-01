Voetganger komt onder auto op parkeerplaats in Apeldoorn en raakt zwaargewond: traumaheli ingezet

Het ongeluk gebeurde op de parkeerplaats aan de Eglantierlaan in Apeldoorn. Een vrouw zou daar volgens de politie onder een auto terecht zijn gekomen toen deze een parkeerplek in wilde rijden. Twee ambulances en meerdere brandweerwagens snelde zich naar het incident. Ook werden er twee traumahelikopters opgeroepen.

Traumahelikopter landt op voetbalveld

Een van de twee helikopters is uiteindelijk geland op een voetbalveld van de nabijgelegen voetbalclub Groen-wit ‘62. Een mobiel medisch team is naar de parkeerplaats gebracht om het ambulancepersoneel medisch te ondersteunen. De brandweer plaatste schermen rond de plek van het ongeluk. Het slachtoffer is in kritieke toestand over gebracht naar het ziekenhuis.