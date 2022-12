Vrachtwagen kantelt na botsing met bestelbus op A50 bij Loenen: ‘Het is echt een enorme klap geweest’

MET VIDEOEen vrachtwagen is vrijdagochtend in botsing gekomen met een bestelbus op de A50 bij Loenen. Dit zorgt voor minstens zes kilometer file. Twee rijstroken in de richting van Arnhem zijn dicht in verband met de bergingswerkzaamheden.

Wilco van der Zaag (52) uit Enschede is blij dat hij het kan navertellen: hij is de chauffeur van de bestelbus, die vlak voor de klap motorproblemen had: ,,Ik was onderweg naar mijn werk en reed net op de A50 bij de afslag Loenen-Eerbeek toen ik een motorstoring kreeg. De bus ging heel langzaam lopen, de snelheid zakte af naar 5 kilometer per uur. Ik deed mijn alarmlichten aan.”

De Enschedeër besloot om zo snel mogelijk van de snelweg af te gaan. Hij deed zijn alarmlichten aan, en ging rechts rijden. Het duurde nog geen halve minuut of er klapte een bakwagen, een kleine vrachtwagen achterop zijn bus. ,,Mijn bus ging schuiven en de bakwagen kantelde door de klap over de weg. Het is echt een enorme klap geweest.”

Onherkenbaar

Van der Zaag kon makkelijk uit zijn zwaar beschadigde bus stappen. ,,Mijn bedrijfsbus is niet meer herkenbaar als bus, hij is echt in elkaar geschrompeld door de klap. Ik was gelukkig beschermd door mijn gordel en kon gelukkig zo uitstappen, de andere chauffeur van was bang dat zijn bakwagen in brand zou vliegen.”

Hij hekelt de situatie op de weg: ,,Op rustige momenten wordt de vluchtstrook ingesteld als extra rijbaan. ,Hierdoor zijn er drie rijbanen op de weg, maar dan is er dus geen vluchtstrook. Toen ik pech kreeg, had ik ervoor kunnen kiezen om de stoppen op de rechterbaan met mijn alarmlichten aan, maar dan was de bakwagen er ook op gevlogen. Wie weet wat er was gebeurd als ik dat had gedaan en ik had mijn gordel los gemaakt om daarna uit te stappen?”

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Beide voertuigen hebben veel schade opgelopen. Omrijden via Barneveld en Ede wordt aangeraden. Dit kan vanaf knooppunt Beekbergen via de A1, A30 en A12. De vertraging is momenteel een half uur. Het is nog onbekend hoe het met de chauffeurs van beide voertuigen gaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Beide voertuigen hebben flinke schade na de botsing op de A50 bij Loenen. © Luciano de Graaf/LDG Fotografie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.