Vrouw (68) komt onder auto op parkeerplaats in Apeldoorn en raakt zwaargewond

Met video Vrachtwa­gen kantelt op A1 bij Wilp: hele dag nog verkeers­hin­der

Een vrachtwagen is gekanteld op de A1 bij Wilp tussen Hengelo en Apeldoorn. De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken zijn afgesloten voor het bergen van het voertuig, wat voor minstens 15 kilometer file zorgt. De vertraging op de weg is minstens een half uur en dit zal naar verwachting tot in de avonduren duren.

28 december