Vrouw op scootmobiel gewond na aanrijding met bestelbus op de ‘ongelukkenlaan’ van Apeldoorn

Harde klap tussen scooter en auto in We­num-Wie­sel: scooterrij­der gewond

Een scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt na een botsing met een automobilist in Wenum-Wiesel. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd door de klap. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.