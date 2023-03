Wilde staking op station Apeldoorn, bussen stilgezet: ‘Woest ben ik’

De plotselinge staking is het gevolg van een conflict tussen chauffeurs en werkgevers EBS. Het busvervoer in heel Apeldoorn ligt nagenoeg stil. Ook veel bussen tussen Apeldoorn en Zwolle worden erdoor getroffen.

Het is de buschauffeurs vooral te doen om de werkdruk, legt Henk Cobussen uit. Hij is lid van de ondernemingsraad van EBS. ,,De werkdruk is heel hoog, en dat komt door hoe de roosters in elkaar zitten. Er is te weinig opstaptijd, waardoor de chauffeurs continu onder druk rijden.’’ De buschauffers en de werkgevers komen er onderling maar niet uit, vandaar dat nu ook onaangekondigd het werk neer wordt gelegd.

Voor de nietsvermoedende reizigers en forenzen op het station dus een onaangename verrassing. Ze zijn volop aan het appen, zoeken en bellen. Er is ook verwarring, omdat een aantal bussen, richting Arnhem en Ede, nog wel rijdt.

Geen begrip meer

Harad Agten (76) is nog onderweg naar zijn werk. ,,Wat een ellende. Er staat nog niets op de app. Ze zeggen allemaal dat je met het ov moet reizen, maar op deze manier houdt het niet over. Geen begrip meer voor. Al weken aan de gang. Op gegeven moment is het wel welletjes.’’

Simon Lokhorst (17), student aan het roc Aventus en op weg naar zijn stage, heeft wel begrip voor de staking. ,,Het is vervelend, maar het is het goed recht van de chauffeurs om te staken. Als het voor een goede reden is heb ik daar begrip voor.’’

Corrine Kroese meldt via Twitter dat haar zoon, die autisme heeft, in paniek raakte toen hij met andere reizigers opeens de bus uit werd gezet. ,,Woest ben ik. Hij kon nergens meer heen. Vertrouwen in zelfstandig reizen volledig weg. Aangekondigd staken oké, schade aanrichten bij kwetsbare groep niet.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Reizigers donderdagochtend op het station van Apeldoorn. © Johannes Rutgers

Volledig scherm Reizigers op station Apeldoorn komen erachter dat de bussen niet rijden. © Johannes Rutgers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.