Gevaarlijke spons voor hond is ook in gemeente Bronckhorst waarschijnlijk broodjeaapverhaal

Automobi­list in Groenlo raakt andere auto vol in de flank: voertuig op z’n kop in de berm

Een jonge vrouw is dinsdag aan het eind van de middag met haar auto op de kop beland in Groenlo. Haar voertuig, een Volkswagen, werd vol in de flank geraakt door een Audi. De bestuurder van die autohad bij het oversteken van een kruising de auto met de vrouw erin over het hoofd gezien.