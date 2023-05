Munitie uit Tweede Wereldoorlog gevonden in bos bij Voorst: stond op scherp

MET VIDEO | UPDATE Vlammenzee verwoest papierfa­briek in Hengelo: ‘Stond van voor tot achter in brand’

Het papierbedrijf Paper Management Services in het Gelderse Hengelo is woensdagnacht door een grote brand bijna helemaal verwoest. De brandweer is donderdagochtend nog druk bezig met nablussen. Rookpluimen zijn nog steeds goed zichtbaar.