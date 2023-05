Motorrijder wordt gelanceerd en raakt gewond bij ongeluk op ‘levensgevaarlijke weg’ bij Oudleusen

Snelheids­dui­vel (21) uit Heino is rijbewijs kwijt na forse overtre­ding

Een 21-jarige motorrijder uit Heino is zijn rijbewijs kwijt en krijgt een proces-verbaal. De beginnend bestuurder reed met een snelheid van 121 kilometer per uur over de Tolhuisweg in Dalfsen en daar is 60 toegestaan.