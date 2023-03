Aanrijding op kruising in Deventer, bestuurster naar het ziekenhuis

update/met video Brandweer evacueert bewoners in Deventer na brand in kelder: ‘Werd plots wakker van de rook’

In de kelder van een appartementencomplex in hartje Deventer brak vrijdag rond 18.30 uur brand uit. De bewoners van tien appartementen moesten hun huis uit. De brandweer haalde mensen onder meer van hun balkons. Ze werden opgevangen in het gemeentehuis.