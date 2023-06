Botsing op rotonde bij Deventer Ziekenhuis leidt tot aardig wat verkeershinder

Bizar ongeluk bij Lettele: auto crasht en raakt total loss maar bestuurder is nergens te bekennen

In de buurt van Lettele heeft vanavond een bizar ongeluk plaatsgevonden. Een auto is daar in een bocht gecrasht en zou meerdere bomen hebben geraakt. Toen de politie eenmaal ter plaatse kwam, ontbrak van de bestuurder echter ieder spoor.