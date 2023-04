Fietser raakt gewond aan gezicht na botsing met auto in Deventer

UPDATE I met video Ravage na enorme klap tegen boom, maar chauffeur heeft bij ongeval bij Lochem engeltje op de schouder

Een vrachtwagenchauffeur had vrijdagmiddag enorm veel mazzel. Zijn voertuig raakte bij een eenzijdig ongeval onder meer vijf bomen op de N346, tussen Lochem en Markelo, en eindigde vol tegen een boom aan. Hoewel er van de cabine bijna niks meer over is, was de chauffeur aanspreekbaar.