Flinke aanrijding op beruchte T-splitsing tussen Deventer en Bathmen, één gewonde

Met video School Twello ontruimd na brand: leerlingen krijgen ‘voor de schrik’ dagje vrij

De pakweg duizend leerlingen en docenten van het Zone.college in Twello moesten vanochtend in allerijl het pand verlaten vanwege een brand. De schade viel mee en niemand raakte gewond, maar de school is voor de rest van de dag gesloten.