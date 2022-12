Frontale botsing op dijk tussen Zwolle en Deventer: slachtoffer uit auto geknipt

Brommer in botsing met auto in Rijssen, gewonde bestuurder naar ziekenhuis

RIJSSEN - Een bestuurder van een brommer is maandagmiddag gewond geraakt na een aanrijding op de Nijverheidsstraat in Rijssen. De brommerrijder zag op de weg een auto met aanhanger over het hoofd en kwam in botsing. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

