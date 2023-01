Ongeluk bij Twello veroorzaakt vertraging op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn

Vanaf Deventer-Oost kom je in de file terecht. Oorzaak is een ongeluk waarbij twee auto’s en een bestelbusje betrokken zijn. De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse en er worden bergingswerkzaamheden verricht. Twee rijstroken zijn afgesloten waardoor de vertraging momenteel is opgelopen tot meer dan twintig minuten.

Gevaarlijk punt

Het is niet de eerste keer dat het op dit punt misgaat. Rode kruizen op de matrixborden boven de A1 tussen Deventer en Apeldoorn zijn geen uitzondering. Bij Twello gaat de A1 van vier naar drie rijstroken en net voorbij Twello gaat deze over in twee rijstroken en een plusstrook (rijstrook aan de middenberm die op rustige momenten dicht is).

Rond deze twee locaties vinden vaak ongevallen plaats, liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat eerder aan de Stentor weten. ,,De aard van de ongelukken past bij de verkeersdrukte en een dergelijke wijziging van de situatie. De overgang van vier naar drie rijstroken in combinatie met de toe- en afrit naar Twello zorgt voor veel beweging, waardoor weggebruikers plotseling moeten remmen of van rijstrook moeten wisselen. Als zij niet goed opletten of te weinig afstand houden, gebeurt dit soort ongelukken snel.”

Verbreden

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren de aansluiting tussen Apeldoorn-Zuid en Twello verbreden. Met die verbreding worden de bestaande rijstroken vanaf Deventer richting Apeldoorn doorgezet. ,,Daardoor komt de situatie van vier naar drie rijstroken en de plusstrook te vervallen. Hierdoor ontstaat een rustiger verkeersbeeld en hoeven bestuurders veel minder van rijstrook te wisselen. Wij verwachten dat de kop-staartbotsingen en flankongevallen die hierbij horen dan ook zullen afnemen”, aldus de dienst.