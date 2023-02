Sfeer ook na de wedstrijd Go Ahead Eagles - Twente gespannen: Twentesupporters gooien bier en vuurwerk vanuit bus

Na een turbulente middag in de Adelaarshorst waar de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Twente enige tijd heeft stilgelegen vanwege ongeregeldheden op de tribune, was de sfeer ook na afloop nog gespannen. Er werd vuurwerk ontstoken en met bier gegooid. Er zou één persoon zijn aangehouden.

Politie en ME hielden na afloop van de Derby van het Oosten, die uiteindelijk door Go Ahead met 2-0 werd gewonnen, beiden supportersgroepen nauwlettend in de gaten. Ook na de wedstrijd was de sfeer rond het stadion namelijk nog gespannen. Supporters van FC Twente zouden vanuit een bus vuurwerk en blikken bier naar supporters van Go Ahead hebben gegooid.

Ook zouden Twentesupporters uit een bus hebben willen breken, wat werd voorkomen door agenten met getrokken wapenstokken. Vanuit het Go Ahead kamp zou één persoon zijn aangehouden. Deze persoon werd uit door de ME uit de menigte gehaald en in een busje afgevoerd. Waarom dat was is niet bekend.

Ongeregeldheden op de tribune

Al voor de wedstrijd vlogen er enkele rookbommen het veld op en de tribunes in. Na een bliksemstart van Go Ahead Eagles - door treffers van Philippe Rommens en Isac Lidberg was het na een kwartier 2-0 - werd het steeds onrustiger.

Nadat er veel vuurwerk werd gegooid en de stoeltjes vanaf de tribune het veld op werden gegooid, besloot scheidsrechter Ingmar Oostrom de ploegen naar de zijkant te sturen. Even leek het duel hervat te worden, maar de onrust bleef en daarop besloot de arbiter de ploegen naar de kleedkamer te sturen. Er waren op het moment van staken 22 minuten gespeeld. Go Ahead Eagles won de wedstrijd uiteindelijk met 2-0.

Volledig scherm De stoelen gingen door de lucht vanmiddag tijdens de Derby van het Oosten tussen Go Ahead Eagles en FC Twente. © Pro Shots / Ron Jonker

