Duizenden kippen omgekomen bij grote uitslaande brand in schuur bij Dronten

Er is sprake van veel rookontwikkeling. Ook is er asbest vrijgekomen die in het dak van de schuur zat, maar dat is volgens de brandweer neergekomen in en rond de schuur. ,,De rook waait over het land en niet over een woonwijk. Gelukkig maar, want er staat best een stevige wind’’, aldus een woordvoerder van de brandweer. Mensen in de omgeving die last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.