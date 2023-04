Meerdere gewonden bij frontale botsing in Biddinghuizen

Automobi­list rijdt pylonnen politie omver bij controle in Lelystad (en valt door de mand)

Bij een grote verkeerscontrole in Lelystad heeft de politie vanochtend 42 bekeuringen uitgeschreven. Eén bestuurder viel in het bijzonder op. Hij reed vóór de controle over twee pionnen heen. Het vreemde onderbuikgevoel dat de agenten hiervan kregen, bleek terecht.