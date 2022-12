Brand legt boerderij in Doornspijk volledig in de as

update Fietser (40) ’s nachts zwaarge­wond gevonden bij winkelcen­trum in Wezep: politie staat voor raadsel

Een 40-jarige fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond gevonden bij het Meidoornplein in Wezep. Het is niet duidelijk hoe de man daar terecht is gekomen en hoe hij aan zijn verwondingen komt. De politie onderzoekt de zaak.

