Schuur in Elburg volledig verwoest door felle uitslaande brand

Inbrekers op heterdaad betrapt bij autobe­drijf in Doornspijk: ‘Héé, wat moet je daar’

Twee mannen hebben in de afgelopen nacht ingebroken bij autobedrijf Hooghordel in Doornspijk. Teun Hooghordel zag hoe de mannen zijn werkplaats probeerden in te komen en riep naar ze dat ze weg moesten gaan. De daders sloegen hierdoor op de vlucht.