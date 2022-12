Enschedeër (27) langer vast voor grootscheepse illegale handel in vuurwerk

De twee mannen uit Enschede en Den Haag die verdacht worden van grootscheepse illegale handel in vuurwerk vanuit Duitsland blijven 14 dagen langer in voorarrest. Dat besloot de rechter-commissaris in Rotterdam.

Dinsdag werden de 27-jarige Enschedeër en 39-jarige Hagenees opgepakt bij een omvangrijke politieactie in Nederland en Duitsland. De politie deed invallen in Haaksbergen, Ahaus, Bad Bentheim en Papenburg. In Ochtrup werd in bunkers 250.000 kilo illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen.

Verdenking

Het Openbaar Ministerie verdenkt beide mannen van onder meer de verkoop van professioneel vuurwerk aan Nederlanders. Ze probeerden de wet te omzeilen door te doen alsof er sprake was van professionele vuurwerkhandel.

De politie meldde aanvankelijk in het persbericht dat een van hen werd verdacht van witwassen, maar die verdenking werd later geschrapt . Beiden zitten in beperkingen, dat betekent dat alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Politie bezoekt klanten

Bij de invallen vond de politie een klantenlijst, wat leidde tot vuurwerkvondsten in Almelo en Oldenzaal. In twee woningen in Oldenzaal is respectievelijk 438 kilo en 385 kilo illegaal (mogelijk zeer zwaar) vuurwerk aangetroffen. Bij een woning in Almelo 87 kilo.

Het OM kondigde aan dat alle klanten een bezoek kunnen verwachten. De vuurwerkwinkels van de verdachten, in onder meer Ahaus, zijn gesloten. Klanten kunnen het door hen bestelde vuurwerk niet meer ophalen. Volgens het OM zijn ze hun geld kwijt.